Kurban kesim bedeli açıklandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, dini vazifelerini yerine getirecek vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurban kesim bedelini açıkladı. Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi