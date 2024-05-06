Gürsel ile tamam mı devam mı? Yönetim bu akşam karar verecek

TARAFTARIN HEDEFİNDE

Trendyol 1.Lig’de önceki gün Bodrum FK deplasmanında son derece bitik bir oyunla 3-0 mağlup olan Kocaelispor’da taraftarın hedefindeki isim yine teknik direktör Mustafa Gürsel oldu. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, Sakaryaspor maçı öncesinde kan değişimine gidilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sakaryaspor’un Tuncay Şanlı ile yolları ayırmasını örnek gösteren taraftarlar, “Bizim yönetim de Mustafa Gürsel’i göndermeli. Bu teknik adamla Süper Lig hedefine çıkamayız” diyorlar. 10 maçtır takımın başında bulunan Gürsel’le 12 puan alınıp 18 puan kaybedildi.

“BİZ ELİMİZLE MAÇI VERDİK”

Camiadan yükselen Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasına yönelik tepkilerle ilgili Kocaelispor Başkanı Recep Durul gazetemize düşüncelerini aktardı. Öncelikle Bodrum FK maçını değerlendiren Durul, “Beklemediğimiz bir oyun ve sonuç oldu. Erken gol sıkıntı yarattı. Haklarını teslim edelim, rakip önde baskı, çok doğru oynadı. Bireysel hatalardan golleri yedik. Biz kendi elimizde maçı verdik. Hakem de takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullandı. Beridze’nin düşürülmesi ile birlikte elle oynanan pozisyon bizce penaltıydı” dedi.

“AKLISELİM KARAR VERECEĞİZ”

Başkan Durul bugün öğleden sonra önce takım, ardından teknik direktör Mustafa Gürsel ile birer toplantı yapacağını belirterek, “Yapacağım bu toplantıların ışığında akşam yönetim kurulunda son bir değerlendirmelerimiz olacak. Bu ekiple devam etmeme konusunu masaya yatıracağız. Sakaryaspor’un hocaya göndermesi sonrasında taraftar bizden da aynı kararı bekliyor. Rakibin ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyoruz. Bizim kendi doğrularımız var. Kocaelispor’un menfaati neyse akli selim bir karar vereceğiz” dedi.

Bodrum FK maçı bitiminde taraftarlar takımı tribüne çağırıp Sakaryaspor maçı ve Play-Off öncesinde moral verdi. Başkan Recep Durul da takımın yanındaydı(Hulusi Özdilek)