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06 May 2024 - 11:47- Spor G:

Gürsel ile tamam mı devam mı? Yönetim bu akşam karar verecek

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Bodrum FK yenilgisiyle üçüncülüğü zora sokan Kocaelispor’da taraftarın hedefindeki isim yine teknik direktör Mustafa Gürsel oldu. Başkan Recep Durul bugün öğleden sonra takım ve Gürsel ile görüştükten sonra akşam yönetimi toplayacak. Yapılacak olan değerlendirmenin ardından Gürsel’in takımdaki akıbeti belli olacak.

Hayrettin Albayrak
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Gürsel ile tamam mı devam mı? Yönetim bu akşam karar verecek
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TARAFTARIN HEDEFİNDE

Trendyol 1.Lig’de önceki gün Bodrum FK deplasmanında son derece bitik bir oyunla 3-0 mağlup olan Kocaelispor’da taraftarın hedefindeki isim yine teknik direktör Mustafa Gürsel oldu. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, Sakaryaspor maçı öncesinde kan değişimine gidilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sakaryaspor’un Tuncay Şanlı ile yolları ayırmasını örnek gösteren taraftarlar, “Bizim yönetim de Mustafa Gürsel’i göndermeli. Bu teknik adamla Süper Lig hedefine çıkamayız” diyorlar. 10 maçtır takımın başında bulunan Gürsel’le 12 puan alınıp 18 puan kaybedildi.

“BİZ ELİMİZLE MAÇI VERDİK”

Camiadan yükselen Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasına yönelik tepkilerle ilgili Kocaelispor Başkanı Recep Durul gazetemize düşüncelerini aktardı. Öncelikle Bodrum FK maçını değerlendiren Durul, “Beklemediğimiz bir oyun ve sonuç oldu. Erken gol sıkıntı yarattı. Haklarını teslim edelim, rakip önde baskı, çok doğru oynadı. Bireysel hatalardan golleri yedik. Biz kendi elimizde maçı verdik. Hakem de takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullandı. Beridze’nin düşürülmesi ile birlikte elle oynanan pozisyon bizce penaltıydı” dedi.

“AKLISELİM KARAR VERECEĞİZ”

Başkan Durul bugün öğleden sonra önce takım, ardından teknik direktör Mustafa Gürsel ile birer toplantı yapacağını belirterek, “Yapacağım bu toplantıların ışığında akşam yönetim kurulunda son bir değerlendirmelerimiz olacak. Bu ekiple devam etmeme konusunu masaya yatıracağız. Sakaryaspor’un hocaya göndermesi sonrasında taraftar bizden da aynı kararı bekliyor. Rakibin ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyoruz. Bizim kendi doğrularımız var. Kocaelispor’un menfaati neyse akli selim bir karar vereceğiz” dedi.

Gürsel ile tamam mı devam mı? Yönetim bu akşam karar verecek

Bodrum FK maçı bitiminde taraftarlar takımı tribüne çağırıp Sakaryaspor maçı ve Play-Off öncesinde moral verdi. Başkan Recep Durul da takımın yanındaydı(Hulusi Özdilek)

# kocaelispor, Mustafa GÜrsel, recep durul, sosyal, başkan, VAR

06 May 2024 - 11:47 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(18)
18

Mustafa Hoca Istifa Et - en baştan hataydı bu adamın Kocaelisporun başına gelmesi,daha ilk yenilgide elimde sihirli değnek yok dedi,Sakarya maçından önce gönderin bu hocayı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:57
16

Lütfen - Şu an çoktan Sakaryaspor maçına kenetlenmiş olmamız gerekirdi. Yani bu aşamada hoca gitsin kalsın inanın haftasonu oynayacağımız maçı zerre etkilemeyecek. Ancak bunun müzakere edilmesi yeterince zaman kaybı. Taraftar zaten desteğini mağlubiyete rağmen açık şekilde gösterdi, daha ne isteniyor? Son maçtan önce planlama yapma fikri ne kadar gerçekçi? Sakaryaspor maçı sonrası minimum 1, maksimum 3 maç oynanacak ille de bir planlama yapılacaksa bu maçtan sonra yapılır, hoca getirilir takım kampa sokulur ancak getirilecek kişi play off hocası olacak ise ona da hiç gerek yok maddi manevi boş/zaman kaybı hamleler olmuş olur.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Mayıs 12:51
13

Selahattin Büyük. - Sayın başkan lütfen bu adamı gönderin, bize acı çektirmeyin, takımın başına Kayhan çubuklu, Bülent Baturman, Soner Alp, gibi kendilerini kanıtlamış hocalarımız var, Soner hoca unutuldu gitti, süper ligde Ankaragücünü öalıştırmış balarılı olmuş bir hoca, Kayhan hoca Kocaelisporumuzu süper ligde çalıştırdı harika sezon yaşadık, Bülent Baturman her katagoride vaşarılı olmuş bir hoca, neden şans verilmiyor bizim hocalarımıza, Güvenç hocam kusura bakmasın yaşlandığı için adı.geçmedi çok değerli duayen hocamızdır kendileri, eminim bizim hocalarımızdan biriyle süper lige çıkarız, şayet süper lig isteniyorsa, ne olursa olsun Mustafa hocayı gönderin, geldiği günden beri tarihi puan kayıpları yaşadık, bu kadro bu kadar kötü olamaz, sorun hocanın yanlış kadro tercihleri, yanlış oyuncu deyişiklikleri ve yanlış takdik, stoper libero oynarmı, bu tarz kadro yanlışları çok fazla.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:41
17

Lütfen - @Selahattin Büyük. 13 nolu yoruma cevabı: Soner hoca Ankaragücü'nü çalıştırmadı, orada futbol oynadı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:54
12

Seddding - Sakaryadan bir 5 yiyip öyle yollasaydınız

Sakın acele etmeyin haaa

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:33
11

Anlık - Teknik direktör Gökhan değirmenci Burak öksüz

Bu üç isim ile bugünden yollar ayrılmalı.

Çıkmazsak çıkmayalım bunlar direk gitmeli.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Mayıs 12:32
10

Emre Aydınoğlu - aklı selim karar verin teknik direktörü gönderin . takım kaptanları takımı maça hazırlasınlar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:27
09

Ks - Bodrumspor 3 Mustafa Gürsel 0..

Bodrumspor maçından önce

takım tamda güzel futbol oynamaya başlamıştı hocanın işine karışılmamalı

ancak Bodrumspor maçında yanlış kadro yanlış diziliş ile yenilgi kaçınılmazdı yapacak bir şey yok sağlık olsun..

Bundan sonra kalmış 2 veya 3 maç için hoca GÖNDERİLMEZ bence Mustafa Gürsel takımda kalmalı belki yaptığı hatalardan ders çıkartır Sakaryaspor maçını da kazanırız..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:21
08

Ozii - Emir’in 6 oynamasını geçtim ya kardeşim elimde Ramil var oynat kantta onun kadar güçlüşümü var etsin mücadelesini sonra koz olarak Bredzeyi alırsın ama senin inadın hem bizi maça yenik başlattı hemde hamle şansını kaybettirdi. Bu hocayla şansımız yok ne yazıkki.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:20
07

Emre Ks - sayın başkanım ben sakaryaya bakıp hocayı gönderin demiyorum , aklıselim düşünüyorum,

emir ön libero oynayamaz, hoca inat etti oynattı golü emirin pas hatasından yedik, ikinci gol hata burak , burağın yanında emir olsa ikinci golü yemeyeceğiz, maç 2-0 olmuş hoca tüm bu verdiği yanlış kararları kabul etmiş, vukovici oyuna alıyor, burağı çıkartıyor, verdiğin kararın arkasında dur, prensipli hocasın ama kendi prensibinden ödün veriyorsun, ego tavan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:17
05

İzmir 35 Tam - STOİLOV (bir kaç maç için)gelse kurtaramaz mı takımı ,bir denesek ,belki bizide Süper Lige çıkarır, hürmetler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:09
04

Garnitür - Yönetici abidin akyol yedek kulübüsinde maç oynanırken elinde telefon ile uğraşıyor. bu ne saygısızlık nerde kaldı profesyonellik,kurumsallık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:07
03

Şefik - Defansta oynayan futbolcuları ve hocayı bir saniye tutmayın eski futbolcu bataryanın getirin şampiyonluk gelir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:05
02

Körfez Matrix - MG arkasında durduğunuz gibi ES nin arkasında dursaydınız. Son maçta 2. Olarak direkt çıkma için oynuyor olabilirdik.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:04
01

Körfezli Savaşçı - Yönetim çıkmak istemiyorsa devam eder. Çıkmak istiyorsa ya taner gülleri ya kaan dobrayla devam eder

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:02
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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