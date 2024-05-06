Kocaeli'deki barajlar ne durumda?

Yağış bakımından kurak geçen kış mevsimi sonrası ‘Yazın su sıkıntısı yaşanacak mı?’ sorusu akıllardaki yerini alırken kentin 2 barajındaki doluluk oranları gönülle su serpiyor. 3 Mayıs Cuma günü Yuvacık Barajı’nda 47 milyon 620 metreküp su bulunurken bu rakamla barajın yüzde 93’ünün dolu olduğu görüldü. 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Yuvacık Barajı 47 milyon 150 bin metreküp su tutuyor ve yüzde 92 doluluk oranına sahip. Namazgâh Barajı’nda geride kalan haftanın son günü yüzde 79 doluluk oranı görülürken yeni haftanın ilk gününde doluluk oranı değişmedi. 17 milyon 830 metreküp tutulan su ile geride kalan haftayı kapatan Namazgâh yeni haftayı 19 milyon 940 bin metreküp tutulan suyla açtı.