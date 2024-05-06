Yağış bakımından kurak geçen kış mevsimi sonrası ‘Yazın su sıkıntısı yaşanacak mı?’ sorusu akıllardaki yerini alırken kentin 2 barajındaki doluluk oranları gönülle su serpiyor. 3 Mayıs Cuma günü Yuvacık Barajı’nda 47 milyon 620 metreküp su bulunurken bu rakamla barajın yüzde 93’ünün dolu olduğu görüldü. 6 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Yuvacık Barajı 47 milyon 150 bin metreküp su tutuyor ve yüzde 92 doluluk oranına sahip. Namazgâh Barajı’nda geride kalan haftanın son günü yüzde 79 doluluk oranı görülürken yeni haftanın ilk gününde doluluk oranı değişmedi. 17 milyon 830 metreküp tutulan su ile geride kalan haftayı kapatan Namazgâh yeni haftayı 19 milyon 940 bin metreküp tutulan suyla açtı.
Kocaeli'deki barajlar ne durumda?
Yuvacık Barajı'nda 6 Mayıs itibariyle doluluk oranı yüzde 92, Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.
06 May 2024 - 11:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.