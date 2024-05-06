Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube seçime gidiyor

213 DELEGE OY KULLANMA HAKKINA SAHİP

Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube 6’ıncı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirecek. 12 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel kurul saat 11.00 ile 17.00 saatleri arası, İzmit Metropol İş Merkezi Tanyeli Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. 3 bin 426 üyesi bulunan şubenin genel kurulunda 213 delegenin oy kullanma hakkı olacak. Delegenin kullanacağı oylar neticesinde şubenin 7 kişiden oluşacak yeni dönem yönetim kurulu, 3’er kişiden oluşacak denetim ve disiplin kurulu ve 6 kişiden oluşacak genel merkez delegeleri belli olacak.

YÖNETİM İÇERİSİNDEN BAŞKAN SEÇECEK

Şube başkanı kullanılan oylar sonucu şube yönetimine girmeye hak kazanmış 7 kişi arasından seçilecek. Çarşaf liste usulü yapılacak seçimde yönetime aday olan ve en yüksek 7 oyu alan isimler şubenin yönetimini oluşturacak. Daha sonra bu 7 kişi ilk yönetim kurulu toplantısında aralarından birini şube başkanı seçecek. Görevdeki Şube Başkanı Sabri Mutlu, tüzük gereği 2 dönem başkanlık yaptığı için yeniden kurulu üyeliğine aday olamıyor. Kısa bir süre kala şube yönetimi için bir liste oluşumu olmadığı, yönetime girmek isteyenlerin birbirinden bağımsız hareket edebileceği öğrenildi.