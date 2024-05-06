Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube seçime gidiyor

213 DELEGE OY KULLANMA HAKKINA SAHİP
Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube 6’ıncı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirecek. 12 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel kurul saat 11.00 ile 17.00 saatleri arası, İzmit Metropol İş Merkezi Tanyeli Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. 3 bin 426 üyesi bulunan şubenin genel kurulunda 213 delegenin oy kullanma hakkı olacak. Delegenin kullanacağı oylar neticesinde şubenin 7 kişiden oluşacak yeni dönem yönetim kurulu, 3’er kişiden oluşacak denetim ve disiplin kurulu ve 6 kişiden oluşacak genel merkez delegeleri belli olacak.
YÖNETİM İÇERİSİNDEN BAŞKAN SEÇECEK
Şube başkanı kullanılan oylar sonucu şube yönetimine girmeye hak kazanmış 7 kişi arasından seçilecek. Çarşaf liste usulü yapılacak seçimde yönetime aday olan ve en yüksek 7 oyu alan isimler şubenin yönetimini oluşturacak. Daha sonra bu 7 kişi ilk yönetim kurulu toplantısında aralarından birini şube başkanı seçecek. Görevdeki Şube Başkanı Sabri Mutlu, tüzük gereği 2 dönem başkanlık yaptığı için yeniden kurulu üyeliğine aday olamıyor. Kısa bir süre kala şube yönetimi için bir liste oluşumu olmadığı, yönetime girmek isteyenlerin birbirinden bağımsız hareket edebileceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.