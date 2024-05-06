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Körfez Gençlerbirliği’nden büyük başarı

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı 9 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya ile genel klasman üçüncüsü oldu

Körfez Gençlerbirliği’nden büyük başarı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İller Arası Karate Ligi Final Etabı 4 Mayıs Cumartesi günü İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 23 İlden 85 kulüp ve 1566 sporcu ile 8 tatamide yapılan müsabakalar büyük çekişme ve heyecan içerisinde yapıldı.

9 ALTIN 6 GÜMÜŞ MADALYA

Karate Ligi Final Etabına katılan ilimizin gözde spor kulübü ve özellikle son dönemde ülkemizin ve şehrimizin başarılı sporcularını yetiştiren Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri adeta fırtına gibi eserek madalyaları aldılar. Şaban Ağaya’nın antrenörlüğünü yaptığı Körfez Gençlerbirliği SK karate takımı sporcuları 9 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya ile 85 kulüp arasında genel klasman üçüncüsü olmayı başardılar.

“MİLLİ MAÇLAR ÖNCESİ SPORCULARIMIZ HAZIR OLDUKLARINI GÖSTERDİLER”

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Körfez Gençlerbirliği Karate Antrenörü Şaban Ağaya “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz nezaretinde ilimizde güzel bir final etabı yapıldı. Karatede Kocaeli ve Körfez ilçemiz Türkiye genelinde başarılarıyla haklı bir yer edindi. Son dönemde sportif tesislere, etkinliklere ve sporcu yetişmesine yönelik Körfez Belediyemizin ve Büyükşehir Belediyemizin büyük bir atılım ve yatırımları var. Sayın Başkanımız Şener Söğüt bu konuya çok özel önem veriyor.

MİLLİ TAKIMA 4 KÖRFEZLİ

Bizleri ve gençleri teşvik ederek her zaman destekliyor. Yapılan yatırımlar ve gençlere olan güvenin karşılığı başarı olarak yansıyor. Karatede çok başarılı dönemler geçiriyoruz. Her şeyin başı disiplinli ve sürekli çalışmaktır. Sporcularımız da bu bilinç ve azimle çok çalışarak başarılar elde ediyorlar. Bugün burada kulübümüz ve sporcularımız adına elde ettiğimiz önemli sonuçlar ve dereceler var. Yeni yetişen sporcularımızın yanı sıra özellikle Haziran ayında Balkan Şampiyonası’nda Milli Takımımızda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız Hilmi Metehan Toker, Kübra Kılınç, Kağan Berk Bektaş ve İbrahim Halil Tüken performanslarıyla Balkan Şampiyonasına hazır olduklarını gösterdiler.

“BÜYÜK DESTEK GÖRÜYORUZ”

Ayrıca Temmuz ayında Hırvatistan’da yapılacak Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası’nda da yine ülkemizi temsil edecek olan Esmanur Hümeyra Eraslan ve Leylanur Yıldırım spor otoritelerinden tam not aldılar. Bu yıl karate branşı olarak çok iyi bir ivme yakaladık Milli Takıma en çok sporcu gönderen branş olduk. Ülkemiz, ilimiz ve Körfez ilçemizin adını başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bizlere destek olan herkese sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz” diyerek görüşlerini ifade etti.

Genel klasman üçüncüsü olan Körfez Gençlerbirliği SK Karate takımı derece alan sporcuları;

Birinciler: Esmanur Hümeyra Eraslan (2011-44 kg), Leylanur Yıldırım (2011-39 kg), Kağan Berk Bektaş (2012-35 kg), Hilmi Metehan Toker (2013-40 kg), Kübranur Hanne Eraslan (ümitler +61 kg).

İkinciler: Ecrin Yıldız (2011-39 kg), Kübra Kılınç (2012-35 kg).

Üçüncüler: Ebrar Eski (gençler +66 kg), Muhammet Emin Güven (2012-52 kg), Ali Taha Demiröz (2011-55 kg), Esad Melik Ay (ümitler 70 kg), İbrahim Halil Tüken (2012-42 kg), Neslişah Yıldırım (2011-44 kg).

2011 - 2012 Bayan Takım Kumite İkincisi Körfez Gençlerbirliği SK Takımı: (Esmanur Hümeyra Eraslan / Leylanur Yıldırım / Kübra Kılınç / Neslişah Yıldırım)

2009 - 2010 Bayan Takım Kumite Üçüncüsü Körfez Gençlerbirliği SK Takımı: (Kübranur Hanne Eraslan / Yadigar Egin / Öykü Ece Bozukluhan / Zeynep Edanur Kırbıyık)

Kaynak: BÜLTEN

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06 May 2024 - 13:27 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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