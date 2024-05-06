Esentepe ve Kuzey’e küçük dokunuşlar

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu da ilçe genelindeki ulaşım akslarında bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Özellikle trafiğin yoğun olarak işlediği Yeniyalı, Esentepe ve Kuzey Mahallesi’ni bağlayan Hamit Kaplan Caddesi’nde çalışma yürütüldü
ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Hamit Kaplan Caddesi’nin Ağadere Caddesi ile birleştiği yoldaki çökmeye ekipler hemen müdahale etti. Kazıma ve doldurma işleminin ardından da yeniden asfaltlanarak yol daha kullanışlı hale getirildi. Ekipler hafta sonu ilçe genelindeki yollarda genel bakım çalışması yaptıklarını, havaların müsaitliğine göre de çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.