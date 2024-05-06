Çocuklar trafik konusunda bilinçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kocaeli Trafik Eğitim Parkı, öğrencileri trafikle ilgili her konuda pratik ve teorik olarak bilgilendiriyor. Bu kapsamda Körfez Tüpraş İlkokulu'nda eğitim gören 56 öğrenci Kocaeli Trafik Eğitim Parkı'nda eğitime katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve jandarma eğitmenlerince 30 dakika teorik ve videolarla sunum şeklinde öğrencilere eğitim verildi. Öğrenciler eğitimde; trafik işaretleri ve anlamları, emniyet kemerinin önemi, takip mesafesi, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın tehlikesi, yaya geçidi ve trafik lambalarının önemini öğrendi. Teorik eğitimin ardından pratik uygulamaya geçildi. Çocuklar teorik eğitimlerde öğrendikleri bilgileri trafik pistinde uygulamalı olarak sergiledi. Eğitim sonunda katılımcı sertifikası alan çocuklara şapka, trafiko oyunu ve kırmızı düdük hediye edildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.