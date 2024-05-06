Kartepe'de Avıs 2024 Şampiyonası sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce Kartepe Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele etti. Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.
START VERİLDİ
Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz tarafından yarışın startı verilirken, sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmada dereceye giren sporculara Kartepe Belediyesi Mesire Alanı’nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.