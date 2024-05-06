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Kartepe'de Avıs 2024 Şampiyonası sona erdi

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Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kartepe’de koşuldu.

Kartepe'de Avıs 2024 Şampiyonası sona erdi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce Kartepe Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 5 ayrı kategoride 30 sporcu mücadele etti. Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

START VERİLDİ

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz tarafından yarışın startı verilirken, sporcular zorlu parkurda kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmada dereceye giren sporculara Kartepe Belediyesi Mesire Alanı’nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, başkan, Büyükşehir

06 May 2024 - 13:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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