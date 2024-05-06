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06 May 2024 - 13:32- Gündem G:

Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı

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Baharın habercisi Hıdırellez Bayramı, Bayraktar Köyü’nde düzenlenen etkinlikle büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamada düzenlenen semah gösterisi ve söylenen türkülerle bayram coşkusu yaşandı. Program sonunda lokmalar dağıtıldı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı mask
Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı
Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı
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HIDIRELLEZ KUTLAMASI BAYRAKTAR İLE DEVAM ETTİ

Baharın habercisi olarak bilinen Hıdırellez bayramı için 5-7 Mayıs tarihleri arasında İzmit’in Mecidiye, Bayraktar, Balören Mahalleleri’nde kutlama programı planlandı. İzmit Belediyesi öncülüğünde yapılan kutlama programının ilki 5 Mayıs Pazar günü Mecidiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Kutlamalar bugün Bayraktar Köyü ile devam ederken vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Çeşitli oyun alanlarının da kurulduğu kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalarda CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bayraktar Köyü Muhtarı İbrahim Pala ve köy sakinleri katıldı. Grup Refakat’ın söylediği şarkılar ve yapılan semah gösterisinin ardından katılımcılara yemek dağıtıldı.

HIDIREZLLEZ BİZİM İÇİN GELENEK VE GÖRENEKTİR

Programda ilk olarak konuşan Bayraktar Köyü Muhtarı İbrahim Pala şunları söyledi: “Hıdırellez Bayramı 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağladığımız ve bizlerin yıllardır kutladığı ve gelenek ve görenektir. Bu güzel günde dileklerimiz kabul olsun. Programı düzenlememizde emeği geçen Fatma Kaplan Hürriyet ve herkese teşekkür ediyor, tüm canlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı

HEPİNİZİN BAHAR BAYRAMINI KUTLUYORUM

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı: “6 Mayıs olduğu zaman ülkemize bahar geliyor. 6 Mayıs denince baharın coşkuyu ve güzel havası bizleri mutlu ediyor. Diğer tarafta 1968’in öğrenci liderleri devrimci mücadelenin savaşçıları Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişleri büyük bir yara açmıştır. Bedenleri burada olmasa da fikirleri bize ömür boyu ışık tutacaktır. Hepinizin bahar bayramını kutluyorum.”

HER GÜNÜ 6 MAYIS HAVASINDA GEÇİRMEK İSTİYORUZ

Alevi Kültür Dernekleri geçmiş dönem Genel Başkanı ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir konuşmasına Deniz Gezmiş ve yol arkadaşlarına anarak başlayarak şu ifadeleri kullandı: “Alevi köylerimizin hepsine gitmeye çalışıyorum. Ülkemizde özgürlük ve demokrasi için mücadele edeceğiz. Her günümüzün 6 Mayıs havasında geçirmek istiyoruz. Böyle bir ülke inşası için mücadele edeceğiz.

Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı

HIDIRELLEZ BAYRAMI BOLLUK VE BEREKET GETİRSİN

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında şunları söyledi: 3 gün devam edecek şenlikleri için Bayraktar, Balaban ve Mecidiyeköy muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Hıdırellez Bayramı’nın bütün milletimizin hayatına sağlık, neşe, keyif, huzur, mutluluk ve bereket getirsin. Güzel ülkemize her şeyin en iyisi gelsin. Bütün hanelere bolluk ve bereket diliyorum. Tüm canlar için duamız bu olsun, şifre Bayramımız kutlu olsun. Bütün dualar kabul olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.” dedi. Hürriyet’in konuşması sonrasında yapılan semah gösterileri ve duaların ardından program tamamlandı. 

Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı
Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı
Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı
Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı
Hıdırellez Bayraktar Köyü’nde büyük coşkuyla kutlandı

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06 May 2024 - 13:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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