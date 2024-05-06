Mert Cengiz evliler kervanına katılıyor

Elit-Hüseyin Kozluca çiftinin güzel kızları Melike ile Fatma-Ahmet Cengiz çiftinin yakışıklı oğulları Mert'in nikah töreni cumartesi günü saat 19.00’da Başiskele Yeniköy’deki Küçükyıldız Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Ciftin kına gecesi ise çarşamba günü saat 19.00’da Yeniköy kültür Merkezi’nde olacak. Genç çiftle ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.