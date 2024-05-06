İki dereden denize kirlilik akıyor

VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR

Kartepe Kule Deresi ile ilgili şikayetler bitmek bilmezken bu şikayetlere Karatepe Köyü Deresi de eklendi. Kule deresinde bu sabah çekilen görüntüler derenin yine simsiyah aktığını gösterdi. Karatepe Köyü’nde ise vatandaşlar dereden köyün üst bölgelerinde bulunan besi çiftliklerinin atıklarının aktığı iddia edildi. Kartepe’de iki ayrı noktada bulunan derelerin kirliliği ile ilgili vatandaşlar çözüm istiyor.

GÜBRE AKIYOR

Karatepe Köyü Deresi’nden gübre aktığını belirten vatandaşlar, “Bu bölgede bulunan besi çiftliklerinin atıkları kaçak olanak dereye akıtıyorlar. Yetkili kurumların bu konuda çalışma yapmasını istiyoruz. Derenin aktığı her yerde koku oluşuyor. Bu kirlilik sadece derenin geçtiği yerleri değil aynı zamanda denizi de kirletiyor. Marmara’da yaşanan müsilaj meselesinden sonra hala önlemlerin alınmaması gerçekten bizi kaygılandırıyor. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz” dedi.

NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORLAR

Kule Deresinin Kartepe Gülümser Sokak’ta geçen bölümünde görüntü gönderen vatandaşlar, “Sabah 09.00 itibariyle dere böyle pis akıyordu. Her ne kadar Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü buradaki kirliliğin sanayi kaynaklı olmadığını söylese bile bu kirliliğin bir açıklaması olmalı. İnsan faktörlü kirlilik böyle olmaz. Biz bölge sakinleri olarak bu derenin neden her gün kirli aktığını artık öğrenmek istiyoruz” dedi.