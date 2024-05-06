Başiskele’ye yeni ve modern gasilhane

Vatandaşların en acılı günlerinde en büyük destekçisi olan Başiskele Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, yeni ve modern gasilhane ile daha hızlı bir şekilde vatandaşlara hizmet vererek cenaze ve defin işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak.
DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Yeniköy Merkez Mezarlığı içerisinde yer alan Şaban Turan Camii altındaki alanı değerlendiren Başiskele Belediyesi, nüfus yoğunluğunun da büyük artış gösterdiği Başiskele’ye yeni ve modern bir gasilhane kazandırdı.
Toplamda yaklaşık 1000 metrekarelik alana kadın ve erkek cenazeler için ayrı ayrı 50 metrekarelik 2 adet gasilhane, 40 metrekare morg, taziye odası, cenaze hizmetleri birimi idari odaları ve cenaze araçları için kapalı otopark yapıldı. Cenaze sahipleri için de yaklaşık 1000 metrekarelik açık otopark yapılacak.
Doğumdan ölüme kadar vatandaşının yanında ve hizmetinde olan Başiskele Belediyesi, cenaze hizmetlerinin daha verimli, etkin ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacak yeni gasilhaneler ile cenaze ve defin işlemlerini kolaylaştıracak.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.