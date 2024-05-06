Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,67 puan yükselişle 59,77 oldu. Endeks, Mart 2024'te 58,10 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,67 puan artışla 88,97'den 91,64'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,66 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,13 puan azaldı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyan bir veridir.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.

Kaynak: AA