GTÜ öğrencileri, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlediler

İsrail saldırıları sonucu Filistin halkının yaşadığı drama seyirci kalmayan Amerika ve Avrupalı öğrencilerin kampüslerinde verdiği desteğe Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) öğrencileri de oturma eylemi ile destek verecek. 6 Mayıs'ta öğrencilerin GTÜ ana giriş kapısında başlattıkları yürüyüş sonrası GTÜ Rektörlük önündeki basın açıklamasının ardından oturma eylemi başladı. Öğrencilerin yaptığı basın açıklamasına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak destek verdiler. Öğrencilerin rektörlük binası önündeki oturma eylemi 10 Mayıs Cuma akşamına kadar devam edecek.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.