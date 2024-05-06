YSK 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları açıkladı

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Siyasi partilerin itirazlarından ardından süreç tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimin kesin sonuçlarını açıkladı.

İŞTE 31 MART SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARI

Yener'in açıklamaları şöyle:

Seçim süreci içerisinde tüm veriler siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır.

SEÇİMLER YENİLENECEK

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir.

30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 il belediye başkanlığında AK Parti 12, İYİ Parti 1, BBP 1, Yeniden Refah Partisi 1, DEM Parti 7, CHP 21, MHP 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

Yapılan seçimlerde en düşük büyükşehir belediye başkanlığına katılım oranı yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar olmuştur.

Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu.