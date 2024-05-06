Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı

Edinilen bilgilere göre, 12. sınıf öğrencisi kız, Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde erkek arkadaşıyla tartıştı. Kız, tartışmanın ardından elinde tabanca ile Kızıltepe Kenan Kösen Lisesi’ne geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde okulun bahçe kapısının kapalı olduğunu gören kız, kapıyı tekmeliyor. O sırada içerideki öğrenciler sınıfa doğru koşarken, sağa sola bağıran kız ardından bölgeden ayrılıyor.
Kızın iki yıldan beridir devamsızlığının olduğu ve bu yıl okul ile ilişiğinin kesileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.