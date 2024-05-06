2 Haziran’da 7 ilçe ve beldede yerel seçim tekrarlanacak

SEÇİMLER YENİLENECEK
31 Mart 2024 pazar günü yapılan yerel seçimde yapılan itirazlar üzerine farklı illerde birçok ilçede seçimler iptal edilmişti. YSK, seçim sonuçları iptal edilen Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ilçesi Güney Kaya beldesi, Tunceli Mazgirt Akpazar beldesi, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde 2 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.