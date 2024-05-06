Gaziantep’te tramvay hattına yıldırım düştü

Gaziantep’te tramvay hattına düşen yıldırım nedeniyle kopan elektrik teli, tramvayın üst kısmında yangın çıkmasına neden oldu. Olay kentteki 15 Temmuz durağında yaşandı. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında küçük çaplı bir yangın çıktı. Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İHA