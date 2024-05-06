Durdurulan kamyonetten kaçak tütün çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Mayıs günü İzmit İlçesi Tem Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 160 kg nargile tütünü,1100 kg içi kıyılmış tütün ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.