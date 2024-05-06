Zehir tacirleri yunuslara takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Proaktif Polislik kapsamında yapılan uygulamalarda 5 Mayıs günü İzmit’te yunus polisleri durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. M.B.Ö ve C.M.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 130 gram kokain maddesi ele geçirildi. M.B.Ö ve C.M.A uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı.