META'nın "profilsiz kullanım" önerisi Rekabet Kurulunun endişelerini gidermedi

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulca Threads'in Türkiye'de kullanımına son verilmesi yönünde almış olduğu bir kararı olmadığını aktardı.

META tarafından piyasaya sürülen Threads isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmasının zorunlu tutulduğu ve Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiası üzerine, şirket hakkında ön araştırma yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, ön araştırma sonucunda META'ya soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kurulun, META'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı kullanıcı verilerini birleştirerek ilgili piyasalarda rekabeti bozduğu kanaatine vardığı ve META hakkında ihlal tespitinde bulunarak şirkete ihlali giderici nitelikte tedbirleri alması şartını getirdiği ifade edildi.

Kurulun, dijital pazarlardaki rekabet ihlallerine geç müdahalenin sebep olacağı olası yıkıcı sonuçları da dikkate alarak Threads hakkında yürütülen soruşturma konusu veri birleştirme davranışları hakkında ek yöntemlere başvurduğuna işaret edilen açıklamada, nihai karar verilinceye kadar ciddi ve telafisi olunamayacak zararların oluşmasının önüne geçmek adına Instagram ve Threads arasındaki veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, META hakkında, söz konusu geçici tedbir kararının gereği yerine getirilinceye kadar Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca her gün için yaklaşık 4,8 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.

META öneri sundu

Bu karar üzerine META tarafından Kuruma çeşitli öneriler sunulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedbir kararına uymak adına META tarafından, daha önce AB'deki kullanıcılar için getirilmiş olan 'profilsiz kullanım' önerisi sunulmuş ancak endişeleri giderecek seviyede görülmeyerek kabul edilmemiştir. Bu öneriler, Threads kullanımı için bir Instagram hesabının hala gerekli olması, halihazırda Threads'i mevcut profilleri ile kullanmaya devam eden kişiler açısından veri birleştirme eyleminin devam etmesi, profilsiz kullanımın profilli kullanıma göre düşük hizmet kalitesine sebep olması ve bu nedenle kullanıcıların profilli kullanıma yönlendirilerek veri birleştirmeye rıza vermeye mecbur bırakılması gibi sebepleriyle kabul görmemiştir."

Açıklamada, META'nın 29 Nisan itibarıyla Threads hizmetini Türkiye'de resmi olarak durdurduğu anımsatılarak, META tarafındanTürkiye'deki tüm Threads kullanıcılarının profillerinin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Günlük idari para cezası sonlandırıldı

Bunun üzerine Kurul tarafından yapılan son değerlendirmeye ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul, Threads'in faaliyetlerini durdurmasını geçici tedbir kararında öngörülen yükümlülükleri konusuz bıraktığına ve günlük idari para cezasının sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

Kaynak: AA