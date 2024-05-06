Orman İşletme Müdürlüğü'nde patlama: 2’si ağır 3 yaralı

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda S.Y., F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen S.Y. ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA