Körfez Gençlerbirliği üniversite öğrencilerine bilimsel destek oluyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sportif faaliyetlerinin yanı sıra üniversitelerde spor eğitimi alan ve akademik çalışma yapan öğrencilere de destek oluyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri son sınıf öğrencisi Abdullah Tanış'ın akademik okul bitirme tez çalışması için Körfez Gençlerbirliği U17 futbol takımının 20 futbolcusu bir dizi testten geçti.

DEĞRELERİ ÖLÇÜLDÜ

Gençlerbirliği U17 futbolcuları bu çalışma kapsamında takım antrenörü Hamza Alyılmaz, Yalova Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi antrenör Hüseyin Serdar Bozat, stajyer antrenör Samet Kaplan ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Abdullah Tanış nezaretinde çeşitli ölçüm ve testlere tabi tutuldular. Test ve ölçümlerde; Boy-Kilo Ölçümü, More Christian Genel Yetenek Testi, Top Sürme - Pas Verme Testi, Esneklik Testi, 30 m Sürat Testi ve Dikey Sıçrama Testi gibi birçok değerleri ölçüldü.

AKADEMİK ÇALIŞMA İÇİN

Körfez Gençlerbirliği SK Futbol Antrenörü Hamza Alyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz sene başı ve sene sonu bu testleri takımlarımıza dijital cihaz ve materyallerimizle yapıyoruz. Bugün burada aynı zamanda bizim eski sporcumuz olan Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi kardeşimiz Abdullah Tanış’ın hem okul bitirme tezine yardımcı olmuş olduk hem de takımımızın performansını görmüş olduk. Bu

TAKIMIMIZIN DURUMU ÇOK İYİ ÇIKTI

Bunlar fiziksel ve psikolojik ölçme ve değerlendirme testleridir. Bu testler bizim için çok önemli. Bu testler sonucunda antrenmanlarımızı ve programımızı ona göre şekillendiriyoruz. Sporcularımızın bireysel ve takım olarak tüm özelliklerini artıları ve eksileriyle görüyoruz. Eksik ve ağırlık vermemiz gereken konuları tespit ediyoruz. Bugün bu testlerden de gördük ki takımımızın yüzde 85’i çok iyi çıktı” dedi.

Kaynak: BÜLTEN