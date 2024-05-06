KOÜ hastane binasının dış cephesi yenilenecek

22 YIL SONRA YAPILACAK
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra 2000 yılında İzmit Umuttepe mevkiinde temeli atılan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2002 yılında hizmete açılmıştı. KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi hizmete açıldığında, Türkiye’nin en gözde hastane binalarından biriydi. KOÜ Rektörlüğü, 22 yıl önce yapılan tıp fakültesi binasını, sonraki yıllarda yapılan Tanı Merkezi ve Morfoloji Binasının Dış Cephe Su İzolasyonu ve Bant Pencereler-Parapetler Kompozit Yapılması için ihale açtı.
İHALE, 21 MAYIS'TA YAPILACAK
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, mevsimsel koşullara dayanıklı olması için tıp fakültesi ve morfoloji binasının dış cephe yenileme ihalesini, 21 Mayıs Salı günü Saat 11.00’de KOÜ Rektörlük binasında gerçekleştirecek. İhaleyi kazanacak firma ile sözleşme imzalandıktan 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak ve işe başlanacak. Firma, sözleşme gereği 170 takvim iş gününde işi bitirmesi ve teslim etmesi istenecek...
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.