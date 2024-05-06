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Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenecek Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı, 7-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikatın basın toplantısında bilgilendirmelerde bulunan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, "Tatbikata 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 2 SAT timi ve 3 SAS timi iştirak edecek. Tatbikatta toplam 15 bin personel görev alacak" dedi.

Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak mask
Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak
Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın fiili olarak gerçekleştirdiği Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı, 7-18 Mayıs tarihleri arasında tüm denizlerde gerçekleştirilecek. Tatbikatın basın bilgilendirme toplantısı Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda düzenlendi.

"TATBİKATA 15 BİN PERSONEL KATILACAK"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, "Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikattır. Tatbikatın amacı, deniz kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir. Tatbikata 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 2 SAT timi (8 kişilik) ve 3 SAS timi (5 kişilik) iştirak edecektir. Tatbikatta toplam 15 bin personel görev alacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren MARLİN İDA ile 6 kamıkaze ALBATROS IDA, ilk defa tatbikat faaliyetlerine iştirak edecektir. Tatbikata; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları A-400 M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir" dedi.

Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak

"TATBİKAT SÜRESİNCE AKTİF BİR BASIN POLİTİKASI UYGULANACAK"

Tatbikatın yarın başlayacağını söyleyen Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, "Fiili safha gemilerin 7 Mayıs tarihinden itibaren intikalleriyle başlayacak, 7-8 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 9-10 Mayıs tarihleri lojistik bütünleme faaliyetleri, 11 Mayıs tarihinde Aksaz/Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 12-13 Mayıs tarihleri arasında fiili silah eğitimleri, 14-16 Mayıs tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 17-18 Mayıs tarihleri arasında liman ziyaretleriyle beraber ana üs/limanlara intikal faaliyetleri icra edilecektir. Denizkurdu-2 Tatbikatı kapsamında, 104 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi şuan içinde bulunduğumuz deniz harp merkezi komutanlığında teşkil edilmiştir. Tatbikat süresince aktif bir basın politikası uygulanacak olup, tatbikatın basın faaliyetleri, gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetimi faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edilecektir. Gerçek basın faaliyetleri deniz kuvvetleri genel sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi faaliyetleri ise tatbikat kontrol merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir" şeklinde konuştu.

Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak

"27 LİMAN 43 GEMİ İLE ZİYARET EDİLECEK"

Kaan Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatbikat süresince temel deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, su üstü, hava ve kara hedeflerine fiili silah atışları, Aksaz Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir. Çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip, 17-18 Mayıs tarihlerinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de toplam 27 liman 43 gemi ile ziyaret edilecek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs tarihinde de liman ziyaretlerine devam edilecektir. Tatbikat kapsamında, radar akiseli su üstü hedefi kullanılarak su üstü atışları, manş uçağının çektiği hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarımızdan Cirit, Mam-L, Mam-T, Temren, Hellfıre G/M atışları ve flare, top roket atışları, ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak pelikan E/H simülatörü ile elektronik harp eğitimleri icra edilecektir. Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri; tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde, sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır"

Konuşmanın ardından tatbikat kontrol merkezi ve Poyraz Limanında gemi çekimleri gerçekleştirildi.

Dünyanın gözü bu tatbikatta olacak

KATILIMCILAR

Toplantıya, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Harekat Başkanı Kenan Kaan Türkkan, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı katıldı.

Kaynak: İHA

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06 May 2024 - 17:40 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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