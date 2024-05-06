Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 May 2024 - 18:43- Gündem G:

Kocaeli'de ekmek zammını bakanlık onaylamadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Fırıncılar Odası tarafından yapılan ekmek zammının Kocaeli’deki komisyon ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı. Şimdi onaylanmayan ancak yasal olarak işleme konulabilen bu zammın durdurulması için Kocaeli Valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemeye başvurması bekleniyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kocaeli'de ekmek zammını bakanlık onaylamadı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KOMİSYONDAN GEÇMEMİŞ

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından yapılan ekmek zammı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin onayı ile dün itibariyle uygulamaya zammının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı. Kocaeli’deki komisyonun ve bakanlığın uygun görmediği ekmek zammı yürütmesinin durdurulması ve zammın iptali için Kocaeli Valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemeye başvurup vurmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

BAKANLIK İKİ KEZ KABUL ETMEDİ

Fırıncılar Odası 8 liradan satılan 210 gram ekmeği 200 grama düşürerek 10 liradan satma talebini Kocaeli’de Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin üyelerinin olduğu komisyona götürdü. Komisyon talebi kabul etmeyince oda Ticaret Bakanlığına başvurdu. Bakanlık da zammı uygun görmedi. Bunun üzerine oda, Fırıncılar Federasyonu üzerinden zam talebini bakanlığa götürdü ve ikinci kez talebi ret edildi.

MAHKEMEYE GİDEBİLİRLER

Kocaeli’de ve bakanlıkta zam talebi kabul görmeyen Fırıncılar Odası bu kez yasal olan son hakkını da kullanarak zam teklifini Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine sundu. Birlik’ten çıkan zam kararı pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlandı. Ancak uygulanan bu karara Kocaeli Valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi’nin ekmek zammının yürütmesinin durdurulması ve zammın geri alınması için mahkemeye başvurması bekleniyor. 

# Büyükşehir, Kocaeli, Zam, ekmek

06 May 2024 - 18:43 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.373.435 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

Kobri Neco - Ali Sarı her doğal felaket kriz ramazan demeden sürekli bahane üretip arkanı 3...5 fırıncıya hemşerine dayadın zam üstüne zam yetmedi gizli zam gramaj düşürdün ekmek garibanın en büyük yemeğini oyun aleti yapma Sana hakkımı helal etmiyorum bir kadıköy lü olarak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 19:37
07

Körfezli - Keşke 50 TL olsa da yemesek diyeceğim bir çok hastalığın sebebi ekmeği, ama ekmek olmadan da olmuyor. İlk ekmek zammı talebinin İzmit'ten gelmeside her yıl olduğu gibi hiç şaşırtmadı. Kocaeli Büyükşehirden Halk ekmek fabrikası fabrikaları bekliyoruz, zararına çalışan fırınlarda iş değişikliğine gider böylelikle hayra sebep olmuş da olunur ))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 19:37
06

Harbi Izmitli - Bakanlığı kutlarım emekli yüzde 25 alacak asgari ücretlinin hiç alamiyacagini gördü .milletvekillerini de temmuzda 43 bin TL alacagini bildiği için halka ayıp olmasın dedi

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Mayıs 19:36
05

Ofli paşa - Mahkeme iki yıl sürer, zam kararı geri alınsın diyene kadar ekmek 30 tl olur , olan yine millete olur. Bırakın zamlı kalsın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 19:32
04

Korfezli Savasci - Neden 12.5 TL olmadi diye onaylamamistir. E tabi 10 TL düşük geldi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 19:29
03

Sdddttttt - Neden bu kadar uzatılıyorki adamlar sistemini kurmuş bayram tatili istedikleri fiyat yapıyorlar burda yanlış yönticiler tarafında kur bakalım halk ekmeği malliyetine satış yap vatandaş uzuz ekmek alsın bırak oda 15 mi satar 20 mi satar ne gerek var bak ekrem istanbulda nasıl yaptı halk ekmeği bu kadar basit .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 19:20
02

Alperen Arslan - O mahkeme sonuçlanana kadar ekmeğe bir zam daha gelir..!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 19:05
01

Basiskele41 - Haha ha ne günlere kaldık kimse Devleti ne takıyor

Ne ciddiye alıyor böyle giderse sokaklara çıkmayacağız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 19:04
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL