Kocaeli'de ekmek zammını bakanlık onaylamadı

KOMİSYONDAN GEÇMEMİŞ
Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından yapılan ekmek zammı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin onayı ile dün itibariyle uygulamaya zammının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı. Kocaeli’deki komisyonun ve bakanlığın uygun görmediği ekmek zammı yürütmesinin durdurulması ve zammın iptali için Kocaeli Valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemeye başvurup vurmayacağı ise henüz kesinleşmedi.
BAKANLIK İKİ KEZ KABUL ETMEDİ
Fırıncılar Odası 8 liradan satılan 210 gram ekmeği 200 grama düşürerek 10 liradan satma talebini Kocaeli’de Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin üyelerinin olduğu komisyona götürdü. Komisyon talebi kabul etmeyince oda Ticaret Bakanlığına başvurdu. Bakanlık da zammı uygun görmedi. Bunun üzerine oda, Fırıncılar Federasyonu üzerinden zam talebini bakanlığa götürdü ve ikinci kez talebi ret edildi.
MAHKEMEYE GİDEBİLİRLER
Kocaeli’de ve bakanlıkta zam talebi kabul görmeyen Fırıncılar Odası bu kez yasal olan son hakkını da kullanarak zam teklifini Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine sundu. Birlik’ten çıkan zam kararı pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlandı. Ancak uygulanan bu karara Kocaeli Valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi’nin ekmek zammının yürütmesinin durdurulması ve zammın geri alınması için mahkemeye başvurması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Kobri Neco - Ali Sarı her doğal felaket kriz ramazan demeden sürekli bahane üretip arkanı 3...5 fırıncıya hemşerine dayadın zam üstüne zam yetmedi gizli zam gramaj düşürdün ekmek garibanın en büyük yemeğini oyun aleti yapma Sana hakkımı helal etmiyorum bir kadıköy lü olarak
Körfezli - Keşke 50 TL olsa da yemesek diyeceğim bir çok hastalığın sebebi ekmeği, ama ekmek olmadan da olmuyor. İlk ekmek zammı talebinin İzmit'ten gelmeside her yıl olduğu gibi hiç şaşırtmadı. Kocaeli Büyükşehirden Halk ekmek fabrikası fabrikaları bekliyoruz, zararına çalışan fırınlarda iş değişikliğine gider böylelikle hayra sebep olmuş da olunur ))
Harbi Izmitli - Bakanlığı kutlarım emekli yüzde 25 alacak asgari ücretlinin hiç alamiyacagini gördü .milletvekillerini de temmuzda 43 bin TL alacagini bildiği için halka ayıp olmasın dedi
Ofli paşa - Mahkeme iki yıl sürer, zam kararı geri alınsın diyene kadar ekmek 30 tl olur , olan yine millete olur. Bırakın zamlı kalsın
Korfezli Savasci - Neden 12.5 TL olmadi diye onaylamamistir. E tabi 10 TL düşük geldi
Sdddttttt - Neden bu kadar uzatılıyorki adamlar sistemini kurmuş bayram tatili istedikleri fiyat yapıyorlar burda yanlış yönticiler tarafında kur bakalım halk ekmeği malliyetine satış yap vatandaş uzuz ekmek alsın bırak oda 15 mi satar 20 mi satar ne gerek var bak ekrem istanbulda nasıl yaptı halk ekmeği bu kadar basit .
Alperen Arslan - O mahkeme sonuçlanana kadar ekmeğe bir zam daha gelir..!
Basiskele41 - Haha ha ne günlere kaldık kimse Devleti ne takıyor
Ne ciddiye alıyor böyle giderse sokaklara çıkmayacağız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.