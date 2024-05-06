Kocaeli'de ekmek zammını bakanlık onaylamadı

KOMİSYONDAN GEÇMEMİŞ

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından yapılan ekmek zammı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin onayı ile dün itibariyle uygulamaya zammının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı. Kocaeli’deki komisyonun ve bakanlığın uygun görmediği ekmek zammı yürütmesinin durdurulması ve zammın iptali için Kocaeli Valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemeye başvurup vurmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

BAKANLIK İKİ KEZ KABUL ETMEDİ

Fırıncılar Odası 8 liradan satılan 210 gram ekmeği 200 grama düşürerek 10 liradan satma talebini Kocaeli’de Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’nin üyelerinin olduğu komisyona götürdü. Komisyon talebi kabul etmeyince oda Ticaret Bakanlığına başvurdu. Bakanlık da zammı uygun görmedi. Bunun üzerine oda, Fırıncılar Federasyonu üzerinden zam talebini bakanlığa götürdü ve ikinci kez talebi ret edildi.

MAHKEMEYE GİDEBİLİRLER

Kocaeli’de ve bakanlıkta zam talebi kabul görmeyen Fırıncılar Odası bu kez yasal olan son hakkını da kullanarak zam teklifini Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine sundu. Birlik’ten çıkan zam kararı pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlandı. Ancak uygulanan bu karara Kocaeli Valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi’nin ekmek zammının yürütmesinin durdurulması ve zammın geri alınması için mahkemeye başvurması bekleniyor.