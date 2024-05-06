Kocaeli Voleybol Akademi 2.Lig’e yükseldi

FİNALİ KOCAELİ TAKIMLARI OYNADI

Tekirdağ’da yapılan Bölgesel Lig final grubu müsabakalarında şampiyon olan Kocaeli Voleybol Akademi kadın voleybol takımı adını 2.Lig’e yazdırdı. Jülide Ücelehan Kandemir yönetimindeki ekip finalde bir başka Kocaeli takımı Anka Spor’u 3-0 mağlup etti. Ekip öncesinde oynadığı iki maçı da set vermeden kazandı. Yuvam İzmitspor adıyla kurulan kulüp bir süre önce adını Kocaeli Voleybol Akademi olarak değiştirmişti. Önümüzdeki yıl Kadınlar Voleybol 2.Lig’de ilimizi Gölcük Cadence İhsaniyespor ile Kocaeli Voleybol Akademi birlikte temsil edecek.

Kaynak: Spor Servisi