BAL’a veda eden ikinci takım oldu

SON MAÇA KALMADI

Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’a ligin ilk yarısında çok başarılı olan, il sıralamasında da en iyi ikinci takım konumunda bulunan Diliskelesispor, ikinci yarıda yaşadığı puan kayıplarının ardından geriye düştü. Takımın başına Gökhan Top’un gelmesinden sonra biraz toparlanan Diliskelesispor, son iki maçında evinde Uzunköprü ve İfaspor’a mağlup olup, il sıralamasında Gölcükspor ile Kullarspor’un 4 puan gerisinde kaldı. Pazar günü Babaeskispor deplasmanında ilk yarısı 0-0 biten maçı ikinci yarıda Yunus Emre Yılmaz, İlker Varol, Mücehid Çakmak, Yusuf Kaan ve Levent Çoban’ın attığı gollerle 5-1 kazanmasına rağmen, bu galibiyet yetmedi. Diliskelesispor, son hafta sahasında şampiyon Çorluspor’u konuk edecek.