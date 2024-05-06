Gölcükspor gole doymadı

EMRE OKUR’DAN 4 GOL
İl sıralamasında Kullarspor ile aynı puanda son iki haftaya giren Gölcükspor, evinde düşmesi kesinleşen Lüleburgaz karısında farklı skorla galip geldi. Maçın ilk yarısını 9-0 önde tamamlayan Gölcükspor’un gollerinden 4’ünü Emre Okur attı. Burak Toker (3), Yağız Efe (2), Cihan Tan (2), Ender Acar, Yunus Demir, Coşkun Güner ve Tolunay Bekçi diğer gollerde imzası olan isimlerdi. Gölcükspor, son hafta Tekirdağ’da Kapaklıspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibini yenmesi halinde BAL’da kalacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.