Yuvacık,  Çorluspor’a direnemedi

İLK YARI 2-0 GERİDE
4 yıldır yer aldığı BAL’da bu sezon düşme üzüntüsünü yaşayan Yuvacıkspor, son maçında deplasmanda Çorluspor ile karşılaştı. Yuvacıkspor, güçlü rakibi karşısında puan alıp, Gebzespor’un şampiyonluk yarışına ortak olmasını istiyordu. Ancak Çorluspor 7-8 bin taraftarını önünde oynadığı maçta 16.dakikada Fırat Güneş, 45+1’de Necati Önal’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Yuvacıkspor, 58.dakikada bir gol daha yedi, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Gebzespor’un puan kaybetmesiyle de Çorluspor, bitime 1 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.