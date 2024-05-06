Yuvacık,  Çorluspor’a direnemedi

İLK YARI 2-0 GERİDE

4 yıldır yer aldığı BAL’da bu sezon düşme üzüntüsünü yaşayan Yuvacıkspor, son maçında deplasmanda Çorluspor ile karşılaştı. Yuvacıkspor, güçlü rakibi karşısında puan alıp, Gebzespor’un şampiyonluk yarışına ortak olmasını istiyordu. Ancak Çorluspor 7-8 bin taraftarını önünde oynadığı maçta 16.dakikada Fırat Güneş, 45+1’de Necati Önal’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Yuvacıkspor, 58.dakikada bir gol daha yedi, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Gebzespor’un puan kaybetmesiyle de Çorluspor, bitime 1 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.