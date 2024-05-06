06 May 2024 - 18:51 - Spor

Kullarspor son haftaya bıraktı

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon kümede kalma mücadelesi yapan Kullarspor, son iki haftaya il sıralamasında Gölcükspor ile aynı puanda giriyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü de sahasında konuk ettiği Tekirdağ Kapaklıspor’u 3-1 mağlup etti. Kullarspor, son hafta deplasmanda İfaspor ile oynayacak.