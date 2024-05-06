Çayırova elendi

GAZİANTEP’E YENİLDİ
Play-Off çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol ile eşleşen Çayırova Belediyespor, fikstür gereği ilk maçı rakip sahada oynamış, 98-92 kaybetmişti. Serinin ikinci maçında Çayırova’da 109-96 kazanıp, durumu 1-1’e getiren temsilcimiz, Pazar günkü maçta deplasmanda kazanıp ismini yarı finale yazdırmak istiyordu. İlk çeyreği 20-17 önde geçen Çayırova Belediyespor, devreyi tek sayı farkla 37-36 geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte 6 sayı geriye düşen temsilcimiz 57-51 gerideydi. Maçı 84-75 kaybeden temsilcimiz, Play-Off’a çeyrek finalde veda etti. Temsilcimizde Lavan Watkins 22, Edward Greeneıv de 16 sayı attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.