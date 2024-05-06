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Nusretiyespor namağlup şampiyon

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2.Küme D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Nusretiyespor, geçen hafta deplasmanda Uzuntarlaspor’u 2-0 yenip, şampiyonluğunu ilan etmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, cumartesi günü Derbent Stadı’nda Başiskele Birlikspor ile oynadığı maç öncesinde kupasına kavuştu.

Kenan Meriç
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Nusretiyespor namağlup şampiyon mask
Nusretiyespor namağlup şampiyon
Nusretiyespor namağlup şampiyon
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BAŞİSKELE BİRLİK’İ YENDİ

Üç yıl önce 1.Küme’den düşen Nusretiyespor, bu sezon takımın başına Fatih Engin getirdi. Kadrosuna çok önemli isimleri katan Yeşil-Beyazlı ekip, geçen hafta şampiyonluğunu garantilemişti. Nusretiyespor, ligde 13.maçında cumartesi günü Derbent Stadı’nda Başiskele Birlikspor’u konuk etti. Yeşil-Beyazlı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

13’DE 13 YAPTI

Maçın gollerini Tunahan Kamış, Talha Ertuğ, Burak Yılmaz (2) attı. Nusretiyespor, bu galibiyetle 13’de 13 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. Bu maçtan önce de Yeşil-Beyazlı ekip, şampiyonluk kupası aldı. Kupa törenine Nusretiye eski muhtarı Turan Yıldız ile yeni muhtar Ufuk Kıyar da katıldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Erkan Yılmaz da maçı izleyenler arasındaydı. 

Nusretiyespor namağlup şampiyon

NUSRETİYESPOR- Yeşil-Beyazlı ekip, 2.Küme D Grubu’nda oynadığı 13 maçı da kazandı, zirvede yer alıyor. 

Nusretiyespor namağlup şampiyon

YÖNETİCİLER- Nusretiyespor’un yöneticileri eski günlerine dönüş için çaba harcıyorlar.

Nusretiyespor namağlup şampiyon

KIZI DİLA- Nusretiyespor yöneticisi Murat Varol, kızı Dila ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Nusretiyespor namağlup şampiyon

ALKIŞLADILAR- Başiskele Birlikspor, Derbent Stadı’ndaki maçta şampiyon Nusretiyespor’u alkışlarla karşıladılar.

# yeni, hafta

06 May 2024 - 18:53 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Doğan - Başarılarının devamını dilerim.uzun zamsn önce aynı guruptaydık ve çok güzel iki maç oynadık,inşallah 1.ci kümede de başarılı olurlar.

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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