Nusretiyespor namağlup şampiyon

BAŞİSKELE BİRLİK’İ YENDİ

Üç yıl önce 1.Küme’den düşen Nusretiyespor, bu sezon takımın başına Fatih Engin getirdi. Kadrosuna çok önemli isimleri katan Yeşil-Beyazlı ekip, geçen hafta şampiyonluğunu garantilemişti. Nusretiyespor, ligde 13.maçında cumartesi günü Derbent Stadı’nda Başiskele Birlikspor’u konuk etti. Yeşil-Beyazlı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

13’DE 13 YAPTI

Maçın gollerini Tunahan Kamış, Talha Ertuğ, Burak Yılmaz (2) attı. Nusretiyespor, bu galibiyetle 13’de 13 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. Bu maçtan önce de Yeşil-Beyazlı ekip, şampiyonluk kupası aldı. Kupa törenine Nusretiye eski muhtarı Turan Yıldız ile yeni muhtar Ufuk Kıyar da katıldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Erkan Yılmaz da maçı izleyenler arasındaydı.

NUSRETİYESPOR- Yeşil-Beyazlı ekip, 2.Küme D Grubu’nda oynadığı 13 maçı da kazandı, zirvede yer alıyor.

YÖNETİCİLER- Nusretiyespor’un yöneticileri eski günlerine dönüş için çaba harcıyorlar.

KIZI DİLA- Nusretiyespor yöneticisi Murat Varol, kızı Dila ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı.

ALKIŞLADILAR- Başiskele Birlikspor, Derbent Stadı’ndaki maçta şampiyon Nusretiyespor’u alkışlarla karşıladılar.