06 May 2024 - 19:28- Spor

Kıyar: Bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ediyoruz

Nusretiyespor ile ismi özdeşleşen Fatih Kıyar, yıllardır bu kulübü her kademesinde görev yaptı. Bu yılda Başkanlık görevinde bulunan Fatih Kıyar, 2.Küme’de yaşanan şampiyonluktan dolayı teknik ekip ve futbolcularına teşekkür etti.