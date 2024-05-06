Kıyar: Bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür ediyoruz

“ HER ZAMAN KULÜBÜMÜN YANINDAYIM”
Başkanlığı bırakan Fatih Kıyar, “Başkanlığı bıraktım ama takımı bırakmadım. Her zaman Nusretiyespor’un yanındayım. Nusretiyespor sahipsiz kalmaz. Yeni başkanımız Erkan Yılmaz’a tam destek olacağım. Bu sezon bize 2.Küme’de şampiyonluk sevinci yaşatan teknik sorumlumuz Fatih Engin ve futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Camiamıza puan kaybetmeden şampiyonluk yaşattılar” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.