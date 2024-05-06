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Kullarspor yine sahaya çıkmadı

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2.Küme D Grubu’nda son hafta öncesinde Play-Off’a çıkan takımlar netleşti. Uzuntarlaspor, rakibi Kullarspor sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen galip geldi, puanını 25 yapıp, bu grupta Play-Off’a çıkan ikinci takım oldu.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Kullarspor yine sahaya çıkmadı mask
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VEZİRÇİFTLİĞİ-ACISU MAÇI OYNANMADI

Bu sezon Kartepe-Başiskele takımlarının yer aldığı 2.Küme D Grubu’nda Sarımeşespor, ligin ilk yarısında maçlara çıkmama kararı almıştı. Bu grupta ayrıca Kullarspor ligin ikinci yarısında 3 maçına çıkmadı. 9. hafta Derbentspor, 12.hafta Vezirçiftliğispor karşılaşmalarına çıkmayan Kullarspor, cumartesi günü de Uzuntarlaspor karşılaşmasına gelmedi. Kullarspor, ligden ihraç oldu. Bu grupta maça çıkmayan bir diğer takımda Acısuspor’du. Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü Başiskele Stadı’ndaki Vezirçiftliğispor maçına çıkmadı. Bu maçı da Vezirçiftliğispor 3-0 hükmen galip sayılacak.

 

 


2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Nusretiyespor

13

13

0

0

45

10

39

2-Vezirçiftliğispor

13

8

3

2

42

17

27

3-Uzuntarlaspor

13

8

1

4

36

14

25

4-Başiskele Birlikspor

13

6

1

6

31

28

19

5-Kullarspor

13

6

0

7

28

39

18

6-Derbentspor

13

5

1

7

24

41

16

7-Acısuspor

13

3

0

10

26

46

9

8-Sarımeşespor

13

0

0

13

7

44

-3

 

# hafta

06 May 2024 - 19:29 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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