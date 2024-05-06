Kullarspor yine sahaya çıkmadı

VEZİRÇİFTLİĞİ-ACISU MAÇI OYNANMADI
Bu sezon Kartepe-Başiskele takımlarının yer aldığı 2.Küme D Grubu’nda Sarımeşespor, ligin ilk yarısında maçlara çıkmama kararı almıştı. Bu grupta ayrıca Kullarspor ligin ikinci yarısında 3 maçına çıkmadı. 9. hafta Derbentspor, 12.hafta Vezirçiftliğispor karşılaşmalarına çıkmayan Kullarspor, cumartesi günü de Uzuntarlaspor karşılaşmasına gelmedi. Kullarspor, ligden ihraç oldu. Bu grupta maça çıkmayan bir diğer takımda Acısuspor’du. Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü Başiskele Stadı’ndaki Vezirçiftliğispor maçına çıkmadı. Bu maçı da Vezirçiftliğispor 3-0 hükmen galip sayılacak.
2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.