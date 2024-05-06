Kullarspor yine sahaya çıkmadı

VEZİRÇİFTLİĞİ-ACISU MAÇI OYNANMADI

Bu sezon Kartepe-Başiskele takımlarının yer aldığı 2.Küme D Grubu’nda Sarımeşespor, ligin ilk yarısında maçlara çıkmama kararı almıştı. Bu grupta ayrıca Kullarspor ligin ikinci yarısında 3 maçına çıkmadı. 9. hafta Derbentspor, 12.hafta Vezirçiftliğispor karşılaşmalarına çıkmayan Kullarspor, cumartesi günü de Uzuntarlaspor karşılaşmasına gelmedi. Kullarspor, ligden ihraç oldu. Bu grupta maça çıkmayan bir diğer takımda Acısuspor’du. Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü Başiskele Stadı’ndaki Vezirçiftliğispor maçına çıkmadı. Bu maçı da Vezirçiftliğispor 3-0 hükmen galip sayılacak.



2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU