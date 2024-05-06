Grev kararı alınmıştı! O fabrikada anlaşma sağlandı

Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde pipet üretimi yapan toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık nedeniyle 2 hafta önce grev kararı asılan Seoil Turkey’de yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.
Anlaşmanın ayrıntılarına göre 1 Ocak itibariyle işe başlayan ve ücreti 20 bin liranın altında kalan işçilerin ücreti 20 bin lira seviyesine çekildi. Her kıdem yılı için yapılan 225 TL zammın ardından, tüm ücretlere yüzde 52 oranında zam yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.