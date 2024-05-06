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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 May 2024 - 20:47- Eğitim G:

Erdoğan'dan "öğretmen ataması" açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "öğretmen ataması" açıklaması: Bakanlarımız branş dağılımlarını, başvuru takvimini yarın paylaşacak.

Erdoğan'dan "öğretmen ataması" açıklaması mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, “Hamas’ın ateşkesi açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalı. Tüm batılı aktörleri, İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.” dedi. Kabine sonrası konuşan Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin branş dağılımları ve başvuru takviminin yarın açıklanacağını söyledi.

"Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır"
-"Turizmde ilk 3 ayı rekorlarla tamamladık. 9 milyonu aşan ziyaretçi ile 9 milyar dolar turizm geliri elde ettik"
-"Bölgemizdeki savaşları ve krizler bizi zorlasa da ekonomi programımızı kararlıkla uyguluyoruz"
-"Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Ancak iş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz"
-"Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye odaklanacağız"
-"Seçim döneminde popülizme meyletmedik. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz"
-"Verimliliği artırmak, ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Teknolojik ve stratejik yatırımları teşvik için 300 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisini devreye almıştık"
-"210 yatırım için ön başvuru yapıldı. Gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda enflasyonun yüksek seyrettiğinin farkındayız"
-"Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. 31, 8 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari denge ise Şubat ayında yıllık 36 milyar dolar fazla verdi"
-"2024 yılı için hedefimizi 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. İlk 3 aylık rakamlara baktığımızda hedeflerimize ilerlediğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim"
-"OVP başarılı bir şekilde çalışıyor. Risk puanımız 700 baz puan seviyesinden 200 baz puan seviyesine geriledi"
-"Geçen yıl 97.1 milyar dolara olan brüt rezervlerimiz, 27 milyar dolar artışla 124.1 milyar dolara çıktı"
-"Dünya Bankası, İslam Bankası ve Asya Altyapı ve Kalınma Bankası ile önümüzdeki dönemde 50 milyar dolara yakın kaynağı kalkınma projelerimizde kullanacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına gidiyor"
-" Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Biz zengin yeraltı kaynaklarına sahip değiliz"
-"Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni keşfetmeye, işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık"
-"Gabar'da günlük 40 bin varili geçti. Yıl sonuna doğru bu rakam 100 bin varile ulaşacak"

Kaynak: Haber Merkezi

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06 May 2024 - 20:47 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

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