Safiport’an açıklama: Oluşan trafikten biz de mağduruz

YOĞUNLUKLA İLGİMİZ YOK

Son günlerde Derince’de D-100 ve yan yollarda yaşanan trafik sıkışıklığının Safiport’a gelen tır ve kamyonlarla ilgili olduğu haberleri üzerine Safiport açıklama yaptı. 2015 yılında Derince Limanını devraldıktan sonra limanı Türkiye’nin en büyük limanı haline getirmek için çalıştıklarını belirten açıklamada, D-100 ve TEM’e bağlantı yolları ile ilgili yükümlülüklerinin olmadığını, yaşanan yoğunluktan dolayı kendilerinin de mağdur olduğunu belirtildi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ VAR

Şirketin İşletme Hakkının Devrine İlişkin Sözleşme ile Derince Limanı’nı onaylı İmar Planı ve Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda denize dolgu yapılmak suretiyle genişletmek yükümlülüğü ve yatırım şartı zorunluluğu olduğunu hatırlatan Safiport, “Bu kapsamda devir tarihi olan 2015 yılından itibaren Derince Limanı’nı Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en büyük limanı yapmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

YOLU BAKANLIK YAPIYOR

Çevre ve bağlantı yolları yapımı konusunda Safiport olarak herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2022/755140 sayılı Derince Limanı D-100 ve TEM Otoyol Bağlantı Yolu İnşaatı ihalesi 2022 yılında yapılmıştır. Geçen süre zarfında ihale kapsamında yol yapım işi Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Belediyesi’nin de takibinde olup devam etmektedir.

HALKIN YANINDAYIZ

80’den fazla ülkeye ihracat yapan bir liman olarak hem Türkiye’nin hem de Kocaeli’nin istihdamına çok büyük katkı sağlamaktayız. Son zamanlarda gerek sosyal medya gerekse basın yoluyla belirtildiği üzere limana bağlantı sağlayan yollarda yaşanan yoğunluktan dolayı liman olarak biz de mağdur durumdayız. Müşterilerimizin ve tüm Kocaeli halkının yanında olduğumuzun bilinmesini, mevcut sürecin çözümü için üzerimize düşen her türlü çabanın gösterildiğini bilinmesini isteriz.

Kaynak: Haber Merkezi