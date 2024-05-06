Genç yaşında boğularak can verdi!

Edinilen bilgi ve iddialara göre; 30 yaşındaki Nusret Yetkinyılmaz, arkadaşı Kadir G. İle birlikte balık tutmak için Karamürsel’den denize açıldı. Karamürsel Eğitim Merkezi komutanlığı yakınlarında Nusret Yetkinyılmaz denize düştü. Yüzme bilmediği iddia edilen Yetkinyılmaz denizde kayboldu. Haber verilmesi sonrası bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Yetkinyılmaz'ın cansız bedenini denizden çıkardı. Boğularak yaşamını yitiren Nusret Yetkinyılmaz ile birlikte denize açılan Kadir G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.