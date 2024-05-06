Turuncu dumanlar gökyüzünü kaplamıştı, havaya kezzap salmışlar!

Geçtiğimiz ay Dilovası’nda gökyüzünü turuncu dumanlar kaplamış, olayın ardından ise yetkililer Kocaeli Valiliği, turuncu dumana neden olan kimyasal sızıntısının yaşandığı EAE Elektronik firmasına ait fabrikaya 464 bin 585 TL ceza kesmişti.

NİTRİK ASİT

İşte bu gelişmelerin ardından Çevre Mühendisleri Odası da bugün dikkat çeken bir açıklama yayınladı, Dilovası’nda çevreye salınan dumanın “kezzap” olarak da bilinen Nitrik Asit olduğunu söyledi. Oldukça dikkat çeken bu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Endüstriyel tesislerin ülkemizde en yoğun olduğu bölgede yer alan kentimiz Kocaeli, bilindiği üzere hem sanayi kaynaklı, hem de trafik kaynaklı havakirliliğinin etkisi altında kalabilmektedir. Doğalgaz kullanımının yaygın olduğu yadsınamasa da, bölgemizde kırsal kesimlerde ısınma amaçlı kullanılan fosil kaynaklı yakıt kullanımı ise bir diğer kirlilik girdisi olarak kendini göstermektedir.

Büyük ya da küçük çapta yaşanan bu ve benzeri endüstriyel kazalarda başta yerel paydaşlar olmak üzere halkın bilgilendirilmesi, yetkili mercilerce derhal durum tespiti yapılarak yapılan tetkik sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması halksağlığı açısından oldukça elzemdir. Örneğin dozunu bilmediğimiz ve yerel hava kalitesi istasyonu ile de net detayları tespit edilemeyen bu nitrikasit buharıemisyonu, yayılım dozuna bağlı olarak bölgede asit yağmuruna neden olabilir, konsantrasyonu ile ilintili şekilde bölgedeki ekinler, balık ve yaban hayatı üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir.

Kentimizde kontrolsüz emisyon salımı vakalarına bir diğer örnekte yine aynı dönemde Dilovası bölgesinde yaşanmış, bir tesisin bacasından siyah duman çıkışı yerel gündemde yerini almıştır. Bu bölgede de yayılımın miktarı, sürekli emisyon ölçüm sistemi ile kaydedilen veriler, sınırdeğerlerin aşım miktarı ve süresi ile ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Antropojenik (doğalolmayan – insankaynaklı) ve doğal yangınlar, ülkemizde çok rastlanmasa da volkanik faaliyetler ve çöltozu taşınması gibi coğrafi etkenlerle oluşan tozkütle hareketlerinin de rüzgâryönü, rüzgârhızı gibi birçok meteorolojik ve harici coğrafi parametrelere bağlı olarak İmisyon modellemeleri ile yayılım yönleri belirlenmelidir. Çıkan sonuçlara gore etki alanındaki yerleşim yerleri için yetkili mercilerce zamanında yapılacak uyarı ve bilgilendirmeler halksağlığı açısından oldukça kritiktir.

Yaşanan ve yaşanabilecek bu gibi vakalardan sonar bölgedeki anlık havakalitesi değişimlerine karşı yerelhalkın hızlıca bilgilendirilmesi, aydınlatılması adına kullanılabilecek bir haberleşme kanalıya da yerel yayın organları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek duyuruların önemine dikkat çekmek isteriz. Ayrıca bilgi kirliliği ve dezenformasyonun da olumsuz etkileri düşünüldüğünde yerel yönetim ve yetkili merciler tarafından yapılacak “zamanında ve doğru” bilgilendirmenin önemi daha da artmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi