Kocaelispor yönetiminden Mustafa Gürsel'le devam kararı çıktı

Trendyol 1.Lig’de dün Bodrum FK deplasmanında son derece bitik bir oyunla 3-0 mağlup olan Kocaelispor’da taraftarın hedefindeki isim teknik direktör Mustafa Gürsel oldu.

BİREYSEL HATALARA BAĞLADI

Camiadan yükselen Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasına yönelik tepkilerle ilgili Kocaelispor Başkanı Recep Durul gazetemize düşüncelerini aktardı. Öncelikle Bodrum FK maçını değerlendiren Durul, “Beklemediğimiz bir oyun ve sonuç oldu. Erken gol sıkıntı yarattı. Haklarını teslim edelim, rakip önde baskı, çok doğru oynadı. Bireysel hatalardan golleri yedik. Biz kendi elimizde maçı verdik. Hakem de takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullandı. Beridze’nin düşürülmesi ile birlikte elle oynanan pozisyon bizce penaltıydı” dedi.

MUSTAFA GÜRSEL’LE DEVAM

Başkan Recep Durul ve yönetim kurulunun yaptığı toplantıda, Play-Off’lar öncesi hocayı göndermeyerek Mustafa Gürsel ile yola devam etme kararı alındığını öğrenildi.