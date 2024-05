Müyesser Yılmaz: Yuvam Akarca hizmeti hak ediyor

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Yuvam Akarca Mahalle Muhtarlığı için Müyesser Yılmaz ve Devrim Öztürk yarıştı. 16 yıldır muhtarlık görevini yürüten Müyesser Yılmaz seçimi büyük bir farkla kazanarak yeniden muhtar seçildi. Dördüncü dönemine merhaba diyen muhtar Yılmaz yeni dönemde mahalleyi bekleyen projelerini, sorunları ve yetkililerden taleplerini gazetemiz aracılığıyla açıkladı. Yılmaz, 16 yıldır verdiği hizmetlerin önümüzdeki 5 yılda hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

KOLAY KAZANDIM

31 Mart seçimlerinden önce cumartesi akşamı muhtarlığı kapattığını, pazartesi günü ise yeniden açtığını söyleyen Yılmaz, seçimi kazanmasının kolay olduğunu belirtti. Kazanmasının tek gerekçesinin vatandaşla sürekli iletişim halinde olmasından kaynaklandığını söyleyen Yılmaz, Mahallemizde o kadar çok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik ki anlatmakla bitmez. En önemli çalışmamız 6 Şubat sonrası deprem yardımları oldu. Bu muhtarlık 3 ay boyunca hiç kapanmadı. Koltuk güzeldir ama hakkını verdiğin sürece koltuk güzel olur. Hiçbir zaman çıkarımızı düşünmedik.

ORTAOKUL GERİ İSTİYORUZ

Çıtayı hiç düşürmedik ve vatandaşımıza hizmet etmek bizim görevimiz oldu. Yuvam Akarca’da aynı hızla 5 yıl daha yoluna devam edecek. Yuvam Akarca’da Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaokulumuz kapandı. Şu anda sadece ilkokul olarak eğitim veriyor. Biz buranın yeniden ortaokul öğrencilerine açılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz Fatih Mahallesi’ne yönlendiriliyor ve mağduriyet yaşıyoruz.

KAPALI PAZAR YAPILMALI

Bir muhtarın gücü vatandaştır. Biz bekçilerin mahallemizde artırılmasını istiyoruz. Sürücü kursları otobüs duraklarının önünde sürekli duraklama yapıyor bu konuda denetimin artırılmasını istiyoruz. Bir başka sorunumuz ise kapalı pazar alanı. Biz modern bir kapalı pazar alanı istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda kapatılan Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yerine 112 Acil kurulması mahallemiz açısından çok güzel olur.

KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULUYORUZ

Yuvam Akarca’da 7’den 70’e vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği bir alan bulunmuyor. Biz mahallemize Gülümse Kafe, sosyal alanlar, spor tesisleri ve kreşler istiyoruz. Yuvam Akarca Mahallemizin imkanları geliştirilmeli ve olanaklarımız artırılmalı. Kendi yağımızda kavrularak vatandaşlara hizmet ediyoruz. Herkese eşit durumdayız. Yuvam Akarca Mahallesi hizmeti hak ediyor ve bu hizmeti almak istiyoruz. Mahallemizde gönüllü bir AFAD ekibi kurmak istiyoruz ve çalışmamız devam ediyor.

BİRLİKTE BAŞARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mahallemi küçükten büyüğe kadar her şeyden önce sağlıklı görmek isterim, yüzleri hep gülsün. Mahalle sakinlerine başa yaşattıkları birliktelik duygusu için teşekkür ederim, hep birlikte olalım. Ben de buraya geldiğimde gurbetçiydim. Bu mahalle beni bağrına bastı. Ben muhtar olmadan mahallemle zaten aile olmuştum. Bu dönem insani ilişkilerimizin daha da artacağını düşünüyorum. Kapımız her zaman açık. Her zaman sorunlarını sıkıntılarını bize anlatabilirler. Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi.

16 YILDIR MUHTAR: Dördüncü dönem için yeniden muhtar seçilen Müyesser Yılmaz yeni dönemde yine birlikte ve beraber içinde çalışacaklarını söyleyerek projelerini ve taleplerini arkadaşımız Yavuz Solmaz’a anlattı.

ÇALIŞMALARINI VE TALEPLERİNİ ANLATTI: Müyesser Yılmaz, Yuvam Akarca Mahallesi’nin hizmeti hak ettiğini vurgulayarak bölgelerinde vatandaşların sosyalleşmesi için hiçbir alan bulunmadığını ifade etti. Yılmaz, başta Gülümse Kafe olmak üzere, sosyal donatılar, kreş vb. istekleri olduğunu ve yeni dönemde bunları mahallesine kazandırmak için mücadele edeceğini söyledi.

Müyesser Yılmaz kimdir?

Yuvam Akarca Mahallesi’nde 16 yıl muhtarlık yapan Müyesser Yılmaz, 1999 yılından bu yana Yuvam Akarca’da yaşıyor. Mahalleye yerleştikten sonra geldiğimde bir STK’nın Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 3 muhtarlık, bir üst yapı ve bir toplu yapı yönetiminin bulunduğu bölgede 2009 yılından bu yana muhtarlık yapan Yılmaz, mahallesindeki sorunların çözülmesi için önemli çalışmalara imza attı. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, dayanışma çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin desteğini alan Yılmaz, evli ve 2 çocuk annesi.

Kocaeli’de 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen kadın muhtarlara ayrı başarılar dileyen Yuvam akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, “Seçilen kadın muhtarlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Bir kadın asla tecrübesiz değildir. Kadın muhtarlarımızla geçtiğimiz günlerde bir aradaydık, hepsi çok kaliteli karakterlere sahip. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi, bir muhtarın görevini en iyi şekilde yürütebilmesi için gerekli koordinasyonu zaten kurmuş durumda. Kadın ve erkek olması fark etmiyor. Kadının artması veya erkeğin artması mesele değil. Doğruluk vicdanın ve güzellik ile dürüstlüğün artmasıdır. Başarı böyle gelir” dedi.