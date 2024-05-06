Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna da 3 TL zam geldiğini açıkladı. Yeni zamla birlikte JTI grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu. Geçtiğimiz günlerde de Philip Morris (PM) grubuna zam gelmişti. Sigara grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi