Tribünlerde dostluk rüzgarları esti

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Ligin 33.haftasında Bodrum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 3-0 kazandığı maçtan önce Bodrum FK taraftarları Kocaelispor taraftarlarına “Hoş geldiniz” diye tempo diye tempo tuttu. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Kocaelispor taraftarı ise “Bodrum sen bizim kardeşimsin” tezahüratında bulundu. İki takım taraftarları birlikte Kocaelispor taraftarının başlattığı “Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim” şarkısını hep bir ağızdan söyledi

Kaynak: Spor Servisi