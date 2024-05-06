Tribünlerde dostluk rüzgarları esti

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Ligin 33.haftasında Bodrum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 3-0 kazandığı maçtan önce Bodrum FK taraftarları Kocaelispor taraftarlarına “Hoş geldiniz” diye tempo diye tempo tuttu. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Kocaelispor taraftarı ise “Bodrum sen bizim kardeşimsin” tezahüratında bulundu. İki takım taraftarları birlikte Kocaelispor taraftarının başlattığı “Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim” şarkısını hep bir ağızdan söyledi
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.