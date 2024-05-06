Gökdeniz’e sevgi seli

İKİ KEZ ÇAĞIRDILAR

Kocaelispor’dan Antalyaspor’a transfer olan ve daha sonra Bodrum FK’nın yolunu tutan Gökdeniz Bayrakdar önceki gün bir kez daha eski takımına rakip oldu. Bodrum FK’nın 3-0 kazandığı maçta ilk 11’de forma giyen Gökdeniz’i Kocaelispor taraftarı maçtan önce ısınmada tribüne çağırdı. Takımlar sahaya çıktıktan sonra da santranın yapılmasına kısa bir süre Kocaelispor taraftarı Gökdeniz’e tezahüratta bulundu. Genç futbolcu ise Kocaelispor taraftarını alkışlayarak selamladı.