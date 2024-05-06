Gökdeniz’e sevgi seli

İKİ KEZ ÇAĞIRDILAR
Kocaelispor’dan Antalyaspor’a transfer olan ve daha sonra Bodrum FK’nın yolunu tutan Gökdeniz Bayrakdar önceki gün bir kez daha eski takımına rakip oldu. Bodrum FK’nın 3-0 kazandığı maçta ilk 11’de forma giyen Gökdeniz’i Kocaelispor taraftarı maçtan önce ısınmada tribüne çağırdı. Takımlar sahaya çıktıktan sonra da santranın yapılmasına kısa bir süre Kocaelispor taraftarı Gökdeniz’e tezahüratta bulundu. Genç futbolcu ise Kocaelispor taraftarını alkışlayarak selamladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.