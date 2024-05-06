Rafet Kırgız bir yılı değerlendirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde tören saat 18.00’de başlayacak. Başkan Kırgız geride kalan bir yılda yapılanları aktaracak. Kırgız ayrıca toplantının ardından Kocaelispor alt yapısına futbolcu veren amatör kulüplerin başkanlarına plaket verip teşekkür edecek. Törene Kocaelispor Futbol Akademisi yönetim kurulunun tam kadro katılması bekleniyor.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.