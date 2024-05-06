AK Parti İl Başkanı Şahin Talus: Seçim sonuçlarını iyi analiz edeceğiz

GAZETEMİZE ZİYARET

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, seçim sonuçlarını ilçe ilçe değerlendiren toplantılar yaptı. Bu toplantıların ardından gazetemizi ziyaret eden Talus, seçimi tüm yönleri ile masaya yatırdıklarını belirtti. Seçim sonuçlarını ekonomik yönden, teşkilatlar yönünden ve vatandaş yönünden değerlendirmeye aldıklarını söyleyen Talus, bu değerlendirmelerden çıkacak sonuca göre çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kurban Bayramından önce genişletilmiş Yerel Yönetimler Danışma Meclisi toplantılarına da başlayacaklarını kaydetti.

SEÇİMİN İKİ SONUCU VAR

31 Mart Yerel Seçimleri bittikten sonra ilçe ilçe toplantılar yaptıklarını ve hiç durmadan sahaya indiklerini söyleyen Talus, seçim sonuçlarının Kocaeli için bir zafer olduğunu kaydetti. Kocaeli’deki 13 belediyenin 10’unu alan bir siyasi parti olarak zafer elde ettiklerini söyleyen Talus, “Bu seçimlerin bizim için iki sonucu var. Birincisi bir zafer elde ettik. İkincisi ise vatandaş bizi ikaz etti. Biz bu ikazı genel manası ile değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeler bizim için çok önemli.

VERİLEN SİNYALİ ARAŞTIRIYORUZ

Emekliler sandığa gitmedi demekle olmaz. 361 bin kişi yani neredeyse Gebze nüfusu kadar insan sandığa gitmemiş. Biz bu gerçekleri göz önünde bulundurarak mahalle mahalle sandık bazlı çalışma yapacağız ve seçim değerlendirmemizi bunun üzerinden yapacağız. Sahada vatandaşın verdiği sinyali araştırıyoruz. Biz vatandaşın verdiği mesajı önemsiyoruz ve bu mesajın gereklerini yapmak için elimizden geleni yapacağız.

SORUN KESİNLİKLE VATANDAŞTA DEĞİL

Mahalle mahalle sandık sandık seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Seçmen analizlerimizi yapacağız. Kaybettiğimiz ilçelerde neyi eksik yaptığımızı iyi çalışacağız. Biz sorunu vatandaşta görmüyoruz. Eğer bir sorun varsa bu bizdedir diye bakarız. Vatandaş ne derse bizim başımızın üzerinedir. Biz vatandaşla buluşup eksiklerimizi bulacağız, bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Asla vatandaştan kopmayacağız.

TÜM YÖNLERİ İLE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bu vatandaşlar 10 ay önce yapılan genel seçimlerde bizi Türkiye’nin birinci partisi yaptı. Eğer bu gün bir mesaj veriyorsa bildiği bir şey vardır. Biz bunun peşine düşeceğiz. Bu sonuçları alıp tüm yönleri ile değerlendireceğiz. Ekonomik yönü, teşkilat yönü ve seçmen yönü ile değerlendireceğiz. Bunları yaptıktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceğimize karar vereceğiz.

12 İLÇEYİ TEK TEK GEZDİM

Seçimden hemen sonra 12 ilçeyi gezmeye başladım. Belediye başkanı, meclis üyelerimiz, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, istişare kurulu üyeleri ve mahalle başkanları ile görüştük. Her ilçede 6-7 saat süren toplantılar yaparak ilçelerin durumlarını değerlendirdik. Seçim sonuçlarının analiz çalışmasını yaptık. İlçeleri gezerken tüm teşkilatlarımıza teşekkür ettik. Gerçekten herkes bu süreçte büyük bir özveri ile çalıştı.

ŞEFFAF İTTİFAK YAPTIK

Bu seçimlerde en iyi istişareyi yapan, en iyi ittifakı yürüten teşkilatlar olduk. İttifak ortaklarımız MHP ve BBP ile çok uyumlu çalıştık. Bu kentte ve Türkiye’deki en şeffaf ittifakı yürüttük. İttifak partilerinin tüm teşkilatlarına da teşekkür ediyoruz. Herkes gece gündüz demeden çalıştı.

BÜYÜK ÖZVERİ İLE ÇALIŞTILAR

Seçim sürecinde milletvekillerimiz ve başkanlarımızla çok uyumlu bir şekilde çalıştık. MKYK asil ve yedek üyeleri yaptığımız her programa gitti. SKM’nin yaptığı programa hiç kimse itiraz etmedi ve herkes bir görev bilinci ile sahadaydı. Özellikle istişare kurulu üyelerimiz ve parti büyüklerimiz büyük emek verdi. Bu süreçte özveri gösteren tüm büyüklerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz bu teşekkürü aynı zamanda istişare kurulu toplantılarıyla da yapacağız.

ŞAHİN TALUS: Şahin Talus, “ Yeni dönemde Kocaeli teşkilatlarına ve belediyelerine düşen büyük sorumluluğun farkında olduklarını söyledi.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ: AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Tanıtım ve Medya Başkanı Murad Ergelen ile birlikte gazetelere teşekkür ziyaretlerine başladı. İlk durağı Özgür Kocaeli olan Talus, Adem Turgut ve Cemalettin Öztürk ile siyasetteki gelişmeleri değerlendirdi.

Kocaeli’ye büyük sorumluluk düşüyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’nin kazandığı ne güçlü belediyelerden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte AK Parti teşkilatlarına Marmara bölgesinde büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen İl Başkanı Şahin Talus, bu sorumluluk karşısında çok çalışmaları gerektiğini belirtti. Partinin elindeki en önemli belediyenin Kocaeli olduğunu vurgulayan Talus, “Bu önemi bilerek Büyükşehir ve 9 ilçede verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek için çalışmaya hızlı başlamalıyız. Seçim beyannamelerimizdeki sözlerimizi tek tek yerine getirmeliyiz. Kocaeli’de çok güzel bir uyum var. Bu uyumla birlikte başarılı olacağımıza olan inancım tam. Tüm belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla süreci birlikte yürüteceğiz” dedi.

Kongre takvimi açıklanmadı

AK Parti’nin büyük kongresinin Eylül ya da Ekim gibi yapılmasının gündeme gelmesi ile birlikte illerde de kongre takviminin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. özellikle seçimi kaybeden illerde büyük değişimin yaşanması beklenen AK Parti’de en rahat illerden biri de seçimi kazanan Kocaeli. Ancak kongre sürecinde nasıl bir çalışma yapılacağı henüz netleşmedi. Kongre sürecinin sorulması üzerine AK Parti il Başkanı Şahin Talus, “İllerin kongre takvimi MKYK toplantısında karara bağlanır. Ama şu anda bir takvim yok. Bu nedenle bir kongre çalışması da yok. Takvim açıklanırsa o zaman biz de ilçelerde ve ilde kongre hazırlıklarımızı yapacağız” dedi.

Biz muhalefet ile görüşüyoruz

Uzun zamandır seçimlerinde büyük etkisinin olduğu Türkiye’deki siyasi atmosfer CHP Lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesi ile yumuşadı. Bu yumuşama tablosunun illere ve diğer siyasi mecralara da yansıması bekleniyor. Özel ve Erdoğan görüşmesinin sorulması üzerine AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, “Cumhurbaşkanımız ve Özgür Özel’in görüşmesinin yarattığı atmosfer toplumun beklentisiydi. Çünkü 4 yıl seçim yok ve millet birlik ve beraberlik görmek istiyor. Kocaeli’de biz muhalefet ile zaten görüşüyoruz. Kenti ilgilendiren her konuda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız ve ana muhalefet partisinin buluşması güzel bir tablo ortaya çıkardı” dedi.

Yerel Yönetimler Danışma Meclis toplantıları başlıyor

Seçimlerden hemen sonra sahaya inerek tüm ilçe teşkilatları ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Genişletilmiş Yerel Yönetimler Danışma Meclislerinin toplanacağını söyleri. “Teşkilatlarla tek tek çok geniş değerlendirmeler yaptık. Seçim sonuçları üzerine çalıştık. Her ilçede 5-6 saat süren bu toplantılarda önemli sonuçlar çıktı. Biz şimdi tüm ilçelerimizde genişletilmiş Yerel Yönetimler danışma Meclisi toplantılarımızı yapacağız. Burada da seçimleri değerlendireceğiz. En son genişletilmiş İl Yerel Yönetimler Toplantımızı yapacağız. Böylece değerlendirmelerimizi çok daha geniş bir şekilde yapma olanağı bulacağız” dedi.