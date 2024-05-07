Direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 RD 8326 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çelik (59) direksiyon başında fenalaştı. Park halindeki bir araca çarpan adam, aracı sokak üzerinde durdurdu. Bir süre sonra Çelik araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.