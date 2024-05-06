Yeni binanın inşasında sona doğru

Zemin artı 4 kattan oluşan İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Çinili Sokak’ın kesiştiği noktada yer alan bina hakkında mal sahipleri tarafından yıkım kararı alınıştı. Kararla birlikte binanın yıkımına ilişkin çalışmalar başlarken yıkım işlemi geçtiğimiz aylarda sona erdi. Bina yerine ne yapılacağı merak edilirken mal sahiplerinin yerine yeni bir bina inşa edeceği öğrenilmişti. Yıkım sonrası hızla 4 katlı olacağı öğrenilen yeni binanın inşasına başlandı. Bugün ise yeni binanın inşasında katlar yükseldi. Yaz ayları içerisinde çalışmaların sona ermesi beklenen binaya bir beyaz eşya markası şube açacak.