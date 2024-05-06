Yeni binanın inşasında sona doğru

Zemin artı 4 kattan oluşan İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Çinili Sokak’ın kesiştiği noktada yer alan bina hakkında mal sahipleri tarafından yıkım kararı alınıştı. Kararla birlikte binanın yıkımına ilişkin çalışmalar başlarken yıkım işlemi geçtiğimiz aylarda sona erdi. Bina yerine ne yapılacağı merak edilirken mal sahiplerinin yerine yeni bir bina inşa edeceği öğrenilmişti. Yıkım sonrası hızla 4 katlı olacağı öğrenilen yeni binanın inşasına başlandı. Bugün ise yeni binanın inşasında katlar yükseldi. Yaz ayları içerisinde çalışmaların sona ermesi beklenen binaya bir beyaz eşya markası şube açacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.