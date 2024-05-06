Bilgi evlerinde yaz okulu kayıtları başlıyor

Çayırovalı çocuklar ve gençler kendilerini bu yaz da Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’ndeki yaz okullarında geliştirecek. Bilgi evlerine her yaştan çocuk ve genç kendilerini geliştirmek için yaz kurslarında eğitim alacak. Bu yaz gerçekleştirilecek kurslarda üniversiteye hazırlık kursları, LGS hazırlık kursu ve çeşitli eğitimler yer alacak. Kur’an-ı Kerim, zeka oyunları, okuma-yazma, eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, sokak oyunları, resim, bağlama, melodika, keman ve piyano kurslarından faydalanmak isteyen çocuklar, her mahallede yer alan bilgi evlerinde 13 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında başvuru gerçekleştirebilir. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda piyano kursunun verileceği yerler Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Akse Hakcan Döven Bilgi Evi olarak açıklandı.